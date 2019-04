Hoera, met z'n allen naar Michelle!

Laten we u meteen uit de droom helpen: dat Michelle Obama door de VS en de wereld reist om haar boek Becoming te promoten, zoals vanavond in Amsterdam, betekent níet dat ze de eerste stappen naar een politieke campagne zet. Ze is niet van plan zich verkiesbaar te stellen voor wat dan ook.



,,Nope, nope, nope'', was haar antwoord op de vraag of ze presidentiële ambities heeft bij een eerder optreden in Austin, Texas. Michelle en Barack Obama willen ruimte maken voor nieuwe leiders met nieuwe ideeën. ,,We kunnen meer doen als vermenigvuldigers.‘’



,,Politiek is voor mij gewoon geen effectieve manier om mensen te bereiken'', zei ze. ,,Helaas zijn we zo verdeeld, dat als je een R of een D achter je naam zet (van Republikein of Democraat, red.), de helft van het land automatisch het gevoel heeft dat ze niet naar je kunnen luisteren en je niet kunnen vertrouwen.‘’



Juist het feit dat Michelle Obama zich overwegend ver van politieke moddergevechten houdt, maakt haar zo populair. In de VS heeft ze de status van moeder des vaderlands bereikt. Opiniepeilers doopten haar tot meest bewonderde vrouw van Amerika.Voor andere schrijvers en beroemdheden bestaat een promotietoer uit signeersessies in krappe boekhandels en een lezing of twee in een debatcentrum, wie naam heeft gemaakt boekt een paar theaters vol. Obama maakt steevast stops in zalen met zo'n 20.000 stoelen. Het Barclay's Center in New York (19.000 mensen) vulde ze zelfs twee keer. De New York Times kon geen beroemdheid bedenken die net als zij als een rockster door de wereld trok met een boek.