Hoeveel krediet heeft oorlogsheld Marco Kroon nog na taakstraf?

VIDEO DPG Media neemt Sanoma (onder meer NU.nl, Libelle en Donald Duck) over

9:08 DPG Media neemt Sanoma over. Dat is vanmorgen bekendgemaakt. Met de overname van de Sanoma-magazines (waaronder Libelle, Margriet en Donald Duck) en nieuwssite Nu.nl wil DPG haar positie ten opzichte van met name Facebook en Google versterken. DPG ziet grote kansen in de (verdere) digitalisering van al die bekende titels. De overnameprijs is 460 miljoen euro.