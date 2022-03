Hoeveel Oekraïense vluchtelingen worden hier ondergebracht? ‘Geen idee’

Gemeentes zijn druk bezig met inventariseren welke leegstaande kantoorpanden, sporthallen, hotels of vakantieparken gebruikt kunnen worden voor de naar verwachting flinke stroom vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde gebied. Gastgezinnen vormen een (flink) onderdeel van die opvangstrategie. Oftewel: mensen die een of meerdere vluchtelingen in huis nemen. Een eigen kamer geven, mee laten draaien in hun gezin. Daar moet vooral ‘van tevoren heel goed over nagedacht worden’, waarschuwde onder meer stichting VluchtelingenWerk al. Het is namelijk behoorlijk invasief. Vluchtelingen kunnen trauma’s hebben door de oorlog, vrouwen en kinderen hebben vaak hun man en vader achter moeten laten en zitten vol met zorgen en verdriet.