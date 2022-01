Hoewel iedereen uit zijn buurt bleef, koos Briza juist voor hem: explosieve relatie werd haar fataal

Valkenburg Rebelleren­de burgemees­ter brengt kabinet in lastig parket: ‘Niks van Yesilgöz gehoord’

Het kabinet ziet zich voor een groot probleem gesteld, nu het lokale gezag openlijk rebelleert tegen het coronabeleid. In Valkenburg liet burgemeester Daan Prevoo er geen misverstand over bestaan. Hij staat achter de ondernemers die open willen. ,,Ik heb twee prikken en een booster: ik voel me voldoende beschermd.”

14 januari