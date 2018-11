Hof wijst nieuwe poging Aydin C. om onderzoeksdata in te zien weer af

Webcamafperser Aydin C. krijgt ook in hoger beroep geen inzage in de berg met digitale onderzoeksinformatie in zijn zaak. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vandaag bepaald.

C. deed maandag via zijn advocaat Robert Malewicz een ultieme poging om toegang tot het materiaal te krijgen, nadat het hof vergelijkbare verzoeken eerder had afgewezen. Volgens C. heeft hij het nodig om zijn onschuld te kunnen aantonen. Hij was maandag uit protest zelf niet aanwezig, omdat hij van mening is dat de autoriteiten in zijn zaak vooringenomen zijn.

Het hof concludeerde vandaag dat C. er niet in geslaagd is om de noodzaak van zijn verzoek aan te tonen. Eerder zei het Openbaar Ministerie al dat ‘alle belastende én ontlastende informatie die voor de strafzaak van belang is’, aan de processtukken is toegevoegd. Vandaag was hij verplicht wel aanwezig, en hoorde het oordeel van het hof hoofdschuddend aan.

De officieren van justitie vroegen maandag om C. per direct te laten ophalen uit zijn cel, maar dat vond het hof niet noodzakelijk. Vandaag komen ook de afpersingen en digitale stalking van jonge meisjes en mannen aan de orde. Maandag ging het vooral om andere verdenkingen, zoals oplichting, valsheid in geschrifte en drugsbezit.

Veroordeeld

C. kreeg vorig jaar bijna elf jaar cel wegens de digitale stalking en afpersing van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada en van een homoseksuele man in Nederland. Ook werd hij bestraft voor het maken en verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs.

Een van zijn vermeende slachtoffers was de Canadese Amanda Todd, die in 2012 op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Canada wil C. in die zaak zelf berechten. Eerder gaf de Hoge Raad al groen licht voor zijn uitlevering. Maandag bevestigde Malewicz dat de minister dit besluit heeft bekrachtigd. C.’s berechting in Canada voor de zaak-Todd is daarmee onherroepelijk.