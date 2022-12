Hoge kosten, ‘rampzalig’ inspectierapport: Nederland verliest laatste grote medicijnfabriek

‘Sport­school-terroris­ten’ blijken gewoon ‘hechte groep vrienden’: vrijspraak geëist voor de meeste verdachten

Tegen twee van de negen mannen die in september vorig jaar op verdenking van terrorisme zijn opgepakt in Eindhoven, heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag celstraffen van vier en drie jaar geëist. Voor zeven verdachten is vrijspraak gevraagd, omdat het OM twijfelt of ze een terroristisch misdrijf wilden plegen of dat zij meelopers waren. Deze zeven hoeven niet langer een enkelband te dragen, besloot de rechtbank.

