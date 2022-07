Hoge Raad bevestigt: motorclub Hells Angels blijft verboden

Blijdschap en opluchting bij slachtof­fers na veroorde­ling: twaalf jaar cel voor schutter Niels W. (39), maar géén tbs

Voor de wildwestschietpartij in de Dordtse De La Reystraat is Niels W. woensdag veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. De 39-jarige verwarde Dordtenaar pakte op 25 augustus bij een worsteling het dienstwapen af van een agent en schoot daarmee in het rond.

13 juli