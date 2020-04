Hogere beloning voor gouden tip die leidt naar Taghi-handlanger Gerel Palm

De 37-jarige Palm, afkomstig uit Nieuwegein, staat sinds juni 2017 op de Nationale Opsporingslijst van de politie. Hij werd op 1 maart 2017 aangehouden in Suriname, maar kon twaalf dagen later ontsnappen uit een gevangenis doordat hij een bewaker onder schot hield met een vuurwapen. Sindsdien is hij voortvluchtig. Palm was in zijn jeugd lid van de criminele jeugdbende Bad Boys, waartoe ook Ridouan Taghi behoorde. Een groot gedeelte van de criminele organisatie van Taghi komt voort uit deze groep. Op 19-jarige leeftijd werd Palm al eens veroordeeld voor een dodelijk schietincident (negen jaar in hoger beroep), toen hij in Nieuwegein na een conflict bij een coffeeshop in Utrecht een man met zes kogels om het leven bracht.

Moord op spyshophouder

Palm wordt nu door het OM in verband gebracht met in elk geval één concrete moord: de moord op spyshophouder Ronald Bakker uit Huizen. Bakker was werkzaam bij een spyshop in Nieuwegein en werd in september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten. Volgens het OM kwam de opdracht tot deze moord van Ridouan Taghi. Onlangs werden twee mannen die betrokken waren bij de voorbereiding van de moord al tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Politie en justitie vermoeden dat Palm de man is die de kogels op Bakker heeft afgevuurd. Ook kroongetuige Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd over Palm.

De politie koppelt Palm daarnaast nog aan een liquidatiepoging op twee Rotterdammers in december 2016. Een voorbijganger zag in de nacht van 10 december iets in de berm liggen bij een weiland in Noordeloos. Het bleek een neergeschoten man te zijn. Verderop werd nog een tweede man aangetroffen, die ook was neergeschoten. Destijds waren de mannen te gehavend om iets te verklaren, maar inmiddels hebben beide slachtoffers in een verklaring aangegeven dat Palm de schutter was in opdracht van Ridouan Taghi.

Motorbende Caloh Wagoh