‘Hogere straf voor bedreigen burgemeesters’

Update KNRM redt groot binnen­vaart­schip van zinken op beruchte plek IJsselmeer

2:58 Op het IJsselmeer is een binnenvaartschip in de problemen gekomen door de storm. Het schip MS Bonito, met drie mensen aan boord, maakte water, maar werd in de buurt van Lemmer door de bemanning zelf ‘met de kont op de dijk’ gezet.