Hogere strafeis in moordzaak Linda van der Giesen: twaalf jaar cel en tbs geëist

Tegen John F., de man die bekende dat hij in augustus 2015 zijn ex Linda van der Giesen uit Zevenbergen doodschoot, is vandaag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Dat is hoger dan wat F. bij de rechtbank in Breda kreeg opgelegd.

De zaak ging vandaag toch door nadat F. vorige week liet weten zijn hoger beroep in te trekken. Het hof besloot vanochtend dat de al begonnen zaak toch doorgang zou moeten vinden.

Het hoger beroep was aangespannen door F., die het niet eens was met het vonnis. F. vindt niet dat er sprake was van moord, maar doodslag, en wil geen tbs. John F. besloot begin deze maand zijn hoger beroep in te trekken. Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers kwam dat voornamelijk omdat het Pieter Baan Centrum opnieuw oordeelde dat er tbs nodig is. Daardoor kon hij zich wel vinden in het de rechtbank opgelegde vonnis: 10 jaar cel en tbs.

Stress

John F. was vandaag zelf niet komen opdagen in het Paleis van Justitie. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vertelde dat hij gisteren nog had geadviseerd wel te komen. ,,Hij zei alleen dat hij te veel stress heeft. Hij liep al twee dagen te trillen en over te geven. U moet zich bedenken dat hij ook maar een mens is en geen harde crimineel. Hoewel het feit dat hij pleegde natuurlijk verschrikkelijk is.’’

Omdat het hof vond dat F. wel bij de zitting moet zijn, werd hij opgehaald uit zijn cel in Middelburg.

Fouten politie

Linda van der Giesen werd in augustus 2015 doodgeschoten op de parkeerplaats van het TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk, waar ze werkte. De moord zorgde destijds voor veel publiciteit. Dat kwam door fouten bij de politie. Die was al lange tijd op de hoogte van een hooglopende ruzie tussen de twee.