Holland's Got Talent-finalist krijgt vier jaar cel en tbs voor misbruik jongens

Het misbruik speelde gedurende acht jaar. De R. reisde een paar keer naar India, waar hij - tegen betaling - met vier jongetjes seks had. In Nederland misbruikte De R. de kinderen tijdens het geven van gitaarles. Ook als activiteitenbegeleider in een Amsterdamse speeltuin maakte hij zich schuldig aan misbruik. De straf voor De R. valt lager uit dan de eis. Het Openbaar Ministerie had zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen De R. geëist . Ook in België loopt een onderzoek tegen De R., wegens het maken en verspreiden van beelden met kindermisbruik.

Verwoestend

Uit een eerdere slachtofferverklaring van de ouders van een van de jongens die is misbruikt door Lars de R. bleek tijdens een eerdere zitting hoe verwoestend het misbruik was. ,,We hebben het nog steeds erg moeilijk om de walgelijke gebeurtenissen te kunnen bevatten die zich gedurende lange tijd hebben afgespeeld. Het is voor ons ook moeilijk te begrijpen hoe we allemaal zo voor de gek werden gehouden, zo misleid zijn", schreven ze. ,,Het grote probleem is dat wij hierover niet eens met onze zoon kunnen praten, niet mógen praten. Ten strengste verboden door de psycholoog. Dat kan hem in een paniekaanval of depressie drijven.''



Holland's Got Talent werd in 2009 uitgezonden op SBS6 met Gerard Joling als presentator. ,,Ik weet nog niet precies wat ik ermee wil, maar ik wil het liefst mijn hele leven lang bezig zijn met muziek'', introduceerde de toenmalige 16-jarige Lars zichzelf. Hij imponeerde de jury, bestaande uit Patricia Paay, Henkjan Smits en Robert Ronday, en behaalde de tweede plaats. In 2010 stond hij op het podium met meestergitarist Harry Sacksioni.