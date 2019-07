Hollands zomerweer staat voor de deur

Door een noordwestelijke wind ligt de temperatuur de komende tijd aan de lage kant voor de tijd van het jaar, vertelt meteorologe Diana Woei van Weerplaza. ,,Die noordelijke wind voert frisse lucht en wolkenpartijen aan over ons land. Vooral in het noorden kan een lichte bui vallen.”



Op veel plaatsen blijft het droog vandaag. In het midden en zuiden van het land schijnt de zon geregeld. Het wordt vanmiddag 17 graden in het noorden tot 22 graden in Limburg. Vanavond neemt de wind in kracht af en krijgen we te maken met lichte opklaringen. In het noorden kan nog wel een lichte bui vallen.