Holleeder: ‘Ik liet Mieremet links liggen’

,,Ik nam het wel serieus, maar ik heb me van hem afgekeerd en me op mijn eigen manier beveiligd. Daar ben ik prima toe in staat."

Holleeder, die elke betrokkenheid ontkent, wordt door justitie in beide gevallen als opdrachtgever beschouwd. Holleeder en Mieremet trokken vanaf de late jaren 90 met elkaar op. Dat veranderde na de aanslag op het leven van Mieremet in februari 2002. Mieremet kreeg toen het vermoeden dat Holleeder het op zijn leven had voorzien, mede vanwege de belegde miljoenen die hij bezig was weg te halen bij Willem Endstra en waarover hij het aan de stok had met de vastgoedmagnaat.

Flauwekul

Later dat jaar noemde Mieremet Endstra in een interview met De Telegraaf 'de bankier van de onderwereld' en Holleeder zijn bewaker. Holleeder zelf wees Mieremet eerder dit proces aan als 'spin in het web' van de onderwereld en als opdrachtgever voor de moorden op Cor van Hout (2003) en Willem Endstra (2004). In het Mieremet-dossier liggen verschillende getuigenverklaringen die in zijn richting wijzen, onder meer van zijn ex-vriendin Sandra den Hartog en zijn zus Astrid. Maar volgens 'de Neus' is het allemaal flauwekul. ,,Mieremet had een prijs op de hoofden van veel mensen gezet en had een heleboel vijanden. Ik was niet de enige, die hij dood wilde."