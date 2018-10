Holleeder-kroongetuige Fred R. verhoord via tussenpersoon

De beslissing volgde op een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM). Dat stelde dat het gevaar te groot is dat aan de hand van zijn woordgebruik te herleiden is waar R. verblijft. R. kreeg een nieuwe identiteit nadat hij uit de school was geklapt.



,,De veiligheid van de getuige staat voorop en dat hij gevaar loopt is evident", stelde voorzitter van de rechtbank Frank Wieland vanochtend. ,,Onze ervaring in dit proces is dat dergelijke maatregelen enkel worden voorgesteld als die ook nodig zijn. De rechtbank is ongelukkig met de beslissing die we moeten nemen, maar het gebruikmaken van een intermediair is wenselijk."