Holleeder spreekt bij hoger beroep: ‘Ik heb niemand opdrachten gegeven voor liquidaties’

LiveHet hoger beroep van de tot levenslang veroordeelde Willem Holleeder gaat vandaag verder in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarin onderzoekswensen aan bod komen. Holleeder zal bij de zitting aanwezig zijn. Verslaggever Paul Vugts is in de rechtbank aanwezig en doet live verslag. Zijn liveblog is onderaan dit artikel te vinden.

Deze ochtend staan advocaten-generaal Koos Plooij en Lars Stempher in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol weer tegenover Willem Holleeder, die wordt bijgestaan door zijn advocaten Sander Janssen en Desiree de Jonge. Ze zullen vooral met het gerechtshof bespreken welk nader onderzoek moet worden gedaan.

Te denken valt aan extra onderzoek dat de advocaten willen naar het trauma dat zus Astrid ook zelf zegt te hebben opgelopen doordat haar broer de familie terroriseerde. Heeft een posttraumatische stressstoornis haar herinneringen vertekend? Dat zou de cruciale verklaringen van Astrid, haar zus Sonja (weduwe van de in 2003 geliquideerde Cor van Hout) en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog (weduwe van de in 2000 geliquideerde crimineel Sam Klepper) in een ander daglicht kunnen plaatsen, vinden Holleeder en zijn raadslieden.

Ze hopen ook dat het gerechtshof veel meer gewicht geeft aan hun alternatieve scenario’s over liquidaties, waarin andere criminelen verantwoordelijk zijn voor de dood van de zes slachtoffers. Holleeders verdediging heeft die scenario’s zéér uitvoerig geschetst, maar tot grote teleurstelling van Holleeder en zijn advocaten heeft de rechtbank uiteindelijk weinig acht geslagen op die theorieën.

Veel zittingsdagen

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk worden er voor het hoger beroep - net als bij de rechtbank - heel veel zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling. In eerste aanleg ging het om meer dan zestig dagen.

Tijdens de vorige inleidende zitting had Holleeder bezwaar ingediend tegen het gerechtshof Amsterdam, dat zijn zaak behandelt. Volgens hem kan ‘Amsterdam’ zijn zaak niet meer onbevangen beoordelen. Het gerechtshof in de hoofdstad achtte hem eerder in het grote liquidatieproces Passage al schuldig, zonder dat hij daarin terechtstond. Volgens het hof behoorde hij tot dezelfde misdaadgroepering als Dino Soerel, die in Passage levenslang kreeg opgelegd. Het hof wees zijn bezwaar echter af en blijft het hoger beroep behandelen.