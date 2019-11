Holleeder wil geen Amsterdamse rechters

Willem Holleeder wil niet dat het gerechtshof in Amsterdam zijn strafzaak in hoger beroep behandelt. Dat hof kan volgens hem niet onafhankelijk oordelen over de zaak, onder meer omdat hij in het grote liquidatieproces Passage door het hof al schuldig is bevonden. Dat betoogden Holleeder en zijn advocaten woensdag in een zitting in het gerechtsgebouw op Schiphol. De zaak moet naar een ander hof, vinden zij, bijvoorbeeld naar dat van Den Haag.

Holleeder (61) was geen verdachte in Passage, maar figureerde wel volop in dat dossier, onder meer als medeopdrachtgever van de moord in 2005 op Kees Houtman. Holleeders kompaan Dino Soerel kreeg in Passage levenslang opgelegd, onder meer voor zijn sturende rol in de zaak-Houtman. Holleeder en Soerel behoorden tot dezelfde misdaadbende, oordeelde het hof destijds.

Dat oordeel is voor Holleeder en zijn advocaat het recept voor een oneerlijk proces in de huidige, lopende zaak, het zogeheten onderzoek-Vandros. In juli legde de rechtbank Holleeder daarin levenslang op, voor een reeks moordopdrachten, waaronder die die voor Houtman.

Vlees en bloed

Volgens advocaat Sander Janssen heeft de rechtbank in het vonnis meermalen stevig op de Passage-uitspraak geleund. Daarmee ontstaat in zijn ogen een gedrocht: ,,Uw hof zou dus moeten beoordelen in deze zaak of de rechtbank het goed heeft gedaan door zich aan te sluiten bij het hof”, aldus Janssen. En Holleeder zelf, tegen het hof: ,,U bent ook een mens van vlees en bloed. Op het moment dat ik veroordeeld werd door het hof in Passage, heb ik gelijk gezegd: ik ben al veroordeeld.”

Het Openbaar Ministerie ziet geen reden de strafzaak te verhuizen. Bij Holleeder en zijn raadslieden is sprake van ,,een onderbuikgevoel”, waarbij ten onrechte wordt gesteld dat er bij het Amsterdamse hof geen rechter meer te vinden is die onbevangen over de verdenkingen tegen Holleeder kan oordelen. De rechters van het hof die nu op de zaak-Holleeder zitten, hebben niets met Passage te maken gehad, aldus het OM.