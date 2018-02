'Homo's in seksbos worden drie keer gepakt'

Volgens Mathijsen hoeven er ook helemaal geen problemen te ontstaan. ,,Als je problemen hebt met conflicterende gebruikersgroepen, dan lijkt het ons het beste om een bepaalde plek in te richten voor de bezoekers van die homo-ontmoetingsplaatsen. Dat zie je in Amsterdam bij de Nieuwe Meer en in Rotterdam in het Kralingse Bos. Daar werkt het heel goed. Als je duidelijk aangeeft waar het kan, weet iedereen waar hij aan toe is. De politie moet er dan surveilleren om de mensen te beveiligen in plaats van ze weg te jagen. Als je die plekken sluit, ontstaat er overlast op de enige plek die dan nog overblijft.''



Ook het COC, de belangenorganisatie voor homoseksuelen, is tegen sluiting van de ontmoetingsplaatsen. ,,Dit soort plekken bestaan zowel voor homoseksuelen als heteroseksuelen en die bestaan al zo lang als de mensheid'', stelt Philip Tijsma van het COC. ,,Die behoefte is er gewoon. De een heeft een voorkeur om gebruik te maken van een datingapp, de ander heeft de behoefte om elkaar buiten te ontmoeten. Wij vinden dat je hier nuchter mee om moet gaan. Aan de ene kant moet je de veiligheid van de bezoeker zo goed als mogelijk waarborgen en aan de andere kant moet je eventuele overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Wat je in ieder geval niet moet doen is zomaar sluiten, want dan verplaatsen de problemen zich en heb je nog minder grip op de veiligheid.''