‘Homohaatmanifest’ radicale christenen wekt woede

Het manifest is een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse Nashville Statement. Die verklaring gaat over Bijbelse Mannelijkheid en Vrouwelijkheid. Ze werd in augustus 2017 in Nashville (Tennessee) gelanceerd door de gelijknamige Raad. Ruim 20.000 evangelische leiders, theologen en activisten in de Verenigde Staten ondertekenden de verklaring.

Protest

De Nashvilleverklaring bevestigt de traditionele christelijke leer over seksuele ethiek en gender, spreekt zich uit tegen homoseksualiteit en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’.

Ook de Nederlandse vertaling is letterlijk en figuurlijk een statement tegen de huidige samenleving. ‘De geest van onze eeuw ziet niet langer de schoonheid van Gods bedoeling met het mensenleven. Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, zijn zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn.’

Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen de ondertekenaar ‘onverkort belijden wat Gods Woord ons verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat.’

Ondertekenaars

Wie de vertaling al ondertekenden, maakt de Nederlandse werkgroep van de Nashvilleverklaring pas bekend als de termijn voor ondertekening is afgelopen. Daarna zullen de namen van de eerste ondertekenaars gepubliceerd worden op de website, belooft ze.

Volgens dagblad Trouw werd de Nederlandse versie al zo’n 250 keer ondertekend. In tegenstelling tot in Amerika - waar ook vrouwen ondertekenden - zijn het in Nederland louter mannen. Ze komen volgens de krant uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Naast SGP-leider en Kamerlid Kees van der Staaij en partijgenoot Diederik van Dijk (Eerste Kamer) zette ook voormalig lijstduwer van de ChristenUnie en prominent baptisten-predikant Orlando Bottenbley zijn handtekening onder de verklaring. Het manifest krijgt ook de steun van landelijk voorzitter Willem Pos van de SGP-Jongeren.

Kritiek

De Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars krijgen felle kritiek op sociale media. ‘De NL versie van #NashvilleVerklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af', schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op Twitter.

‘Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God. Zo geloven en kerk zijn is voor mij #helderbelijden. De #NashvilleVerklaring staat daar haaks op. Voor mij en vele anderen’, reageert CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom.

‘Wat een ongelofelijk lange lijst Achterlijke predikanten heb je in Nederland. #NashvilleVerklaring’, tweet Barbara Barend.

Voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham, nu voorzitter van het Humanistisch verbond, schrijft: ‘Wat een naargeestige visie op de mens en de liefde in die #nashvilleverklaring. Als voorzittter van het @humanverbond trek ik graag op met iedereen die ook zich verzet tegen dit soort kortzichtigheid.’

Van der Staaij

Ook de ondertekenaars krijgen er flink van langs. SGP-voorman Kees van der Staaij is een favoriet mikpunt. ‘Veel mensen vragen of het niet weer eens tijd wordt voor een kopje koffie met @keesvdstaaij vanwege de #NashvilleVerklaring. Nou nee. Ik kan deze onzin zó niet serieus nemen, evenmin als islam-gedreven of andere homohaat. Jullie betekenen niks. Liefde is alles. #lovewins’, schrijft Claudia de Breij.

,,Ik ken u als een kundige collega’', richt D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter rechtstreeks tot de SGP’er. ,,Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.’’

Kamerlid Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren is verbijsterd. ,,Hoe kun je geloven dat God mensen buitensluit vanwege hun liefde (liefde!) voor een ander’’, twittert zij. ,,Hoe walgelijk en intens verdrietig. Om je kapot te schamen.’’

Dilan Yeşilgöz van de VVD richt haar pijlen op de Vrije Universiteit, waarvan meerdere docenten de verklaring hebben ondertekend. ,,Ik zou graag trots zijn op mijn universiteit. Maar met docenten die deze belachelijke verklaring ondertekenen, wordt dat bijzonder lastig.’'

Astrid Oosenbrug, voorzitter van belangenorganisatie COC, noemt de ‘Nashville-verklaring’ een ,,schadelijk document voor orthodox-protestante LHBT’ers en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”. Met deze verklaring worden mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, terug de kast in gestuurd, vindt zij.

Rutte

Sommige Twitteraars richten zich tot of verwijzen naar premier Rutte. ‘Tsja, ik geloof niet dat Rutte III straks na de #PS2019 steun voor coalitie in Eerste Kamer gaat vragen aan #SGP Positie #Groenlinks sterker', reageert politiek verslaggever Jan Hoedeman van het AD.

‘@MinPres Wij leven in NL, waar plaats is voor mooie en minder mooie gebruiken, verschillende opvattingen, afkomst en seksuele voorkeur dat is ons recht! U zei dat recht te zullen beschermen. Nou Mark begin er dan NU mee.Sta op en neem stelling! #NashvilleVerklaring’

‘In Nederland is geen plaats voor mensen die onze fundamentele waarden en (homo)rechten niet erkennen.’ Aldus Mark Rutte in zijn open brief aan alle Nederlanders. Nou, ondertekenaars van de #NashvilleVerklaring ... Toedeloe, he!’