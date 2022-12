Homohuwelijk op Aruba en Curaçao nu wél toegestaan, mensenrechtenclubs in gelijk gesteld

Het hof vindt dat partners van gelijk geslacht nu het recht wordt ontzegd om deel te nemen aan het huwelijk en alle waarden die daaraan verbonden zijn. ,,Het hof komt tot de conclusie dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en onverenigbaar met de staatsregelingen.”

De rechter oordeelde eerder al in die laatste zaak dat er geen rechtvaardiging is om paren van gelijk geslacht een burgerlijk huwelijk te weigeren en droeg de wetgever op om maatregelen te treffen om de ongeoorloofde discriminatie op te heffen.

Discriminatieverbod

In het Burgerlijk Wetboek van Curaçao is bepaald dat een huwelijk alleen kan worden gesloten tussen een man en een vrouw. Volgens de rechter is deze bepaling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod zoals dat in de Curaçaose grondwet staat.