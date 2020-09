Homoparkings onder vuur: ‘Als twee hetero’s hier zouden seksen, klaagt niemand’

VIDEO Ongeloof in Brabants dorp nadat cafébezoe­ker op zes jongens inrijdt: ‘Leek wel een film’

16:49 Ze is er totaal kapot van. ,,Het is ongelofelijk”, reageert Nicole van Rijen (48), uitbaatster van feestcafé Jolly Jester Pub in het Brabantse Rijsbergen. Het is zondag vroeg in de middag, zes uur eerder reed een auto in op jongeren die voor het café stonden. ,,Vijf, zes jongens lagen op de motorkap, gingen door de lucht.”