Homo’s mogen geen bloemstuk leggen bij dodenherdenking: ‘Dorp is er niet klaar voor’

Zwangere hulpverle­ner (32) mishandeld en gegijzeld: ‘Ik ga je kop eraf hakken!’

Als een pleegzorgbegeleidster op een woensdagmiddag in november 2022 op huisbezoek gaat in Amsterdam, staat haar een helse tijd te wachten. Ze wordt geslagen, gestoken en gewurgd door Chiara R. (32), de moeder van het meisje over wie zij zich ontfermt. ,,Ik heb geprobeerd te overleven.”