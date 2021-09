Homo’s voeren actie voor behoud seksplek langs A15: ‘Zo’n plek heeft een sociale functie, zeker hier’

De 64-jarige Gorcumer komt daar al een jaar of veertig. Niet alleen voor een potje vluchtige seks, zo stelt hij. ,,Maar ook voor een praatje. Er zijn avonden dat we met z'n allen gezellig bij de picknicktafel zitten zonder dat we oog hebben voor andere mannen die er komen.”



De ontmoetingsplek is gelegen naast verzorgingsplaats Veenbult, pal onder de zendmast. Begin jaren zeventig werd het bosje ontdekt door mannen uit de omgeving, die elkaar eerder ontmoetten Buiten de Waterpoort in Gorinchem.



Henk van der Zouwen vertelt openhartig over zijn ontmoetingen: ,,Jong of wat ouder, er is altijd wel iemand achter wie ik aanloop. En dan afwachten tot er wat gebeurt.” Het aantal bezoekers schommelt tussen de 5 en 35 op mooie dagen. Rond de lunch en vlak na werktijd is het er het drukst.