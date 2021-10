Homoseksualiteit nog vaak taboe bij migranten: ‘Eritreeërs denken dat je er cel voor in moet’

Olaf kan niets meer zelf na beenbreuk en leeft in vies huis, maar wordt door bureaucra­tie aan lot overgela­ten

20:36 Sinds Olaf Oude Kamphuis (49) uit het ziekenhuis is ontslagen, ligt hij thuis in Rotterdam op de bank. Dag en nacht. Hij kan niet douchen. Vrienden brengen de alleenstaande en verstandelijk beperkte man eten. Zijn huisarts zegt al verschillende aanvragen te hebben ingediend voor zorg, maar vindt geen gehoor. ,,Hij hoort in een revalidatiecentrum.’’