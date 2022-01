Homoseksuele asielzoeker zegt vernederd te zijn door beveiligers azc: ‘Hij verdient een veilige omgeving’

Hij stond jarenlang in de spotlights, maar Hans Kazán houdt eigenlijk heel erg van stilte

De tijd is voorbij dat hij met zijn goocheltrucs een dankbaar televisiepubliek versteld deed staan. Toch zul je Hans Kazàn niet horen klagen. Hij luistert congressen op met lezingen die alom in de smaak vallen. En dat laatste vindt hij eigenlijk wel grappig: ,,Want van nature ben ik niet zo’n prater. Het gelukkigst ben ik thuis, samen met Wendy in onze blokhut.”

9 januari