Hond doodt jonge zwaan: ‘Ik heb nog nooit zoiets ergs gezien’

Ongeloof in treincoupé om waarschu­wing conducteur: 'Pas op voor mediter­raan­se types’

De NS ligt onder vuur omdat een conducteur gisteren in een trein richting Groningen had gewaarschuwd voor zakkenrollers door te zeggen dat het gaat om ‘mediterraanse types’. Meerdere reizigers maakten melding van het voorval. Sommigen hebben daadwerkelijk een klacht ingediend. ,,We keuren iedere vorm van racisme af”, reageert een woordvoerder van NS vandaag. ,,We gaan met onze collega in gesprek.”

11 januari