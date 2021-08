Hond Pico zwerft al 13 maanden in bos, maar laat zich niet vangen: ‘Zo lang hij leeft, gaan wij door’

video Parket wil zaak Engel en Van Ranst naar andere rechtbank, aanhangers gooien met stoelen in café

11 augustus De Twitterruzie tussen Viruswaarheid-voorman Willem Engel en de Belgische viroloog Marc van Ranst is vandaag voortgezet in de rechtbank van Mechelen. De spanning was te snijden. Een groep sympathisanten van Engel zette ook nog eens in een café in de buurt van de rechtbank de boel op stelten door zich niet aan de coranaregels te houden en met stoelen en asbakken te gooien.