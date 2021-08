Hond wijkt niet van zijde baasje na ernstig auto-ongeluk, dier blijft op slachtoffer liggen

MS-pa­tiënt Sjonnie (45) herboren na behande­ling in Moskou: ‘Het is een wonder, de pijn is weg’

15 augustus Lichamelijk is Sjonnie Greiving (45) nog heel zwak, maar hij voelt zich herboren. Want de slopende ziekte die de Almeloër jarenlang aftakelde, een zeldzame vorm van MS, is nu gestopt. Dankzij een bijzondere behandeling – stamceltransplantatie – die hij de afgelopen weken onderging in Moskou. „Het is een wonder, de pijn is weg.”