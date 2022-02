Honden produceren veel stikstof, maar niemand doet er wat aan: ‘Dan maar geen huizen bouwen’

Het is raar, vindt Clara Visser van de Bomenstichting. Als we kijken naar hoeveel stikstof er in onze natuur terechtkomt, dan tellen we alles mee wat komt overwaaien van de veeteelt, de industrie en het verkeer. Maar de stikstof die honden met hun plasjes en hun drollen in het groen deponeren, wordt helemaal niet meegewogen. ,,Bizar toch? Stikstof is stikstof. In welke vorm dan ook draagt het bij aan de overbelasting van de natuurgebieden.’’