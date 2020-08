Honden veroorzaken vertraging op A16 bij Moerdijkbrug

Syrische jongen (14) pleegt zelfmoord op azc-ter­rein: ‘Hij wilde per se in Nederland blijven’

7:49 Volgens zijn ouders was het een pure wanhoopsdaad. Een leven vol angst is hun 14-jarige zoon Ali Ghezawi fataal geworden. De Syrische vluchteling pleegde dinsdag zelfmoord op het terrein van asielzoekerscentrum (azc) Gilze. ,,Hij had te veel meegemaakt.’’