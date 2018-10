Hondentrainers: Knuffelen met pups tegen examenstress is slecht plan

Volgens de universiteit, die een dierencastingbureau inschakelde om de puppy's te scouten, is het knuffelen met studenten onderdeel van een socialisatietraining. Voskuil plaatst daar vraagtekens bij. ,,Een socialisatietraining is bedoeld om honden in de eerste 20 weken van hun leven te laten wennen aan situaties en omgevingen waar ze in hun latere leven veel mee te maken krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat ze moeten leren om in twee uur tijd met 160 verschillende studenten te knuffelen op een universiteit. Dat is veel te lang en veel te veel. Dit idee lijkt vooral bedacht vanuit studenten, niet vanuit de pups. Het draagt op geen enkele manier bij aan hun welzijn.”



Dierenwetenschapper Suzy Deurinck sluit zich aan bij de kritiek van Voskuil. ,,Als een puppy met z’n staart kwispelt, lijkt het misschien alsof hij enthousiast is. In werkelijkheid kan het juist een teken zijn van stress.”