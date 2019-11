Honderdduizenden mensen krijgen lood binnen via kraan: ‘Tien jaar lang mijn dochter vergiftigd’

Honderdduizenden mensen krijgen volgens de Gezondheidsraad mogelijk lood binnen via het kraanwater. Ook al is het gebruik van lood in leidingen al sinds 1960 verboden, toch zijn er nog 100.000 à 200.000 woningen in Nederland die loden leidingen hebben. De raad waarschuwt ook voor schadelijk lood in het water van huizen met spiksplinternieuwe leidingen.