Honderdduizenden pensioenen wachten op hun eigenaar

Bekijk jij de duizenden foto's op je telefoon nog wel eens?

15:11 We maken tegenwoordig aan de lopende band foto's. Maar het viel internetondernemers Jeffrey Dorrestijn en Uri Roos op dat we de meeste nooit meer bekijken. Daarom begonnen zij de start-up Klikkie: gebruikers krijgen iedere maand tien foto's afgedrukt in de bus. En met succes. Vandaag breidde het Nederlandse bedrijf uit naar België.