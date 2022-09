‘Honderden asielzoekers’ wachten buiten in regen in Ter Apel, COA zorgt voor onderdak

Zo’n 200 mensen kunnen in het nabijgelegen Stadskanaal overnachten, maar zij moeten daar nog naartoe worden gebracht. Bovendien is het niet bekend hoeveel mensen er in totaal staan. Volgens RTV Noord gaat het om zo’n vierhonderd mensen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat over de opvang gaat, zegt zich in te zetten ‘om de mensen vannacht onderdak te kunnen bieden’.

Verboden

Buitenslapen in Ter Apel wordt vanaf volgende week verboden. Zodra asielzoekers een nummer krijgen en daarna naar de overlooplocatie in Zoutkamp kunnen, wordt het voor hen verboden buiten op het gras bij het aanmeldcentrum te slapen. Dit ticketsysteem wordt mogelijk dit weekeinde operationeel, en daarmee is het verbod op buitenslapen van kracht, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in het asieldebat met de Tweede Kamer.

Asielzoekers slapen nu vaak buiten op het gras en weigeren naar een noodopvangplek te gaan omdat ze bang zijn hun plek in de rij te verliezen, zei de bewindsman. ,,Een perverse prikkel”, zei Van der Burg. Met de invoering van een ticketsysteem verliezen de asielzoekers hun plek in de rij niet en vervalt de noodzaak om de nacht buiten door te brengen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, moet dat verbod uitvaardigen.

Onmenselijke omstandigheden

Met het systeem krijgen nieuwe asielzoekers een nummer waaraan een afspraak zit gekoppeld om in Ter Apel terug te komen voor de procedure van registratie en identificatie. Voor vervoer naar Zoutkamp en op de dag van de afspraak naar Ter Apel wordt gezorgd.

Vooral GroenLinks hekelde de onmenselijke omstandigheden in Ter Apel. ,,Een groot deel van de Kamer en een groot deel van Nederland schaamt zich diep”, zei Suzanne Kröger. ,,Er hebben honderden mensen in de drek gelegen. Dit is een schandvlek. Schaamt u zich niet?” wilde het Kamerlid van de staatssecretaris weten.

Daarop gaf Van der Burg geen directe reactie en hij bood ook geen excuses aan voor de uit de hand gelopen situatie in Ter Apel. ,,Deze situatie moet je echt niet willen”, zei hij, en ook: ,,Je moet niet willen dat Artsen zonder Grenzen actief in Nederland wordt.”

Artsen zonder Grenzen besloot eind augustus medische en psychologische zorg te bieden aan asielzoekers buiten de poort van Ter Apel.

