Honderden betogers op Museumplein voor vluchtelingen Lesbos

,,De brand in Moria is de druppel,” zegt Anne Geelhoed (37), die haar zoontje ook heeft meegenomen. ,,Het is zijn eerste demonstratie. Voor hem is het ook belangrijk om bewust te worden dat dit speelt in de wereld.”

Het grasveld op het Museumplein was gedurende de demonstratie ongeveer voor de helft gevuld. Net zoals bij eerdere demonstraties zijn er markeringen op de grond geplaatst om afstand te bewaren. De organisatie deelt mondkapjes uit en er lopen meerdere mensen rond met hesjes om betogers te wijzen op de anderhalvemeterregel.

Vanwege de branden die vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in de as legden, wordt op het Museumplein gedemonstreerd. De demonstranten vinden dat de Nederlandse regering Griekenland moet steunen en migranten op moet nemen.

Het protest is op touw gezet door vier Amsterdamse studenten die elkaar nog kenden van het Barlaeus Gymnasium. Zij winden zich al jaren op over het Nederlandse vluchtelingenbeleid, maar na de branden deze week konden ze écht niet langer toekijken. ,,Nu is het moment om te protesteren,” aldus initiatiefnemer Paco Kuit (21).

Om een grootschalige demonstratie neer te zetten, namen de studenten contact op met allerlei organisaties. Dat leidde tot steun van onder andere VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children. Binnen anderhalve dag overlegden de studenten met gemeente en politie, regelden sprekers, en verspreidden de actie op sociale media. Bijna tweeduizend mensen gaven aan eventueel te zullen komen.

Minuut stilte

Om 16.00 uur begon het programma van de demonstratie. Sprekers wisselden elkaar af op een podium. Onder andere GroenLinks-leider Jesse Klaver sprak de menigte toe: ,,Ik schaam me dat wij hier vandaag moeten staan. Het zou niet nodig moeten zijn.” Cabaretier Erik van Muiswinkel praatte de sprekers aan elkaar. Halverwege hielden de betogers een minuut stilte voor de vluchtelingen uit kamp Moria.

Dorrit Matena (55) kwam naar de demonstratie omdat ze vindt dat het hele vluchtelingenbeleid moet veranderen. ,,Nederland moet ruimhartiger worden, en Europa moet actiever kijken hoe vluchtelingen kunnen worden geholpen. Er is een hele nare politieke verharding gaande.”

,,Mensen stappen niet voor niets een bootje in,” benadrukt Matena. ,,Ze laten niet zomaar alles achter, ze maken niet zomaar zo’n risicovolle tocht.”



‘Rare deal’

Het houden van afstand ging aanvankelijk goed, maar naarmate het protest vorderde, kwamen de betogers beetje bij beetje dichter bij elkaar. Na veertig minuten waarschuwt de politie dat de aanwezigen zich meer moeten verspreiden over het plein, zodat de demonstratie het laatste halfuur nog door kan gaan. Daar wordt naar geluisterd.

Roos Mulder (21) vind de manier waarop de Europese Unie omgaat met mensen ‘echt niet kunnen’. Daarnaast is ze niet te spreken over het besluit van het kabinet donderdag om honderd vluchtelingen van Lesbos over te brengen naar Nederland. Evenveel vluchtelingen uit andere landen zijn hiermee niet meer welkom. ,,Dus we gaan mensen helpen en andere mensen niet meer?” zegt Mulder. ,,Dat is niet oké.”

Mulder zou – als ze niet in een studentenkamer zou wonen – vluchtelingen wel willen helpen. Maar echt aan haar is dat niet, vindt ze. Vooral de overheid zou zich beter moeten inzetten.

Om 17.30 uur heeft de laatste spreker, activist Sarah Mardini, haar woord gedaan. De demonstratie komt hiermee ten einde, een half uur later dan gepland. De betogers lopen rustig van het veld. Wie nog wil napraten wordt door de organisatie vriendelijk verzocht het plein te verlaten.



