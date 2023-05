Honderden caravans verwoest bij grote brand in opslagplaats, eigenaar in tranen: ‘Ging razendsnel’

Bij een grote brand in een opslagloods in Bleiswijk zijn woensdagavond honderden caravans en campers in vlammen opgegaan. De brand was zo heftig dat de rookwolken in verre omgeving te zien waren. Stallingseigenaar Alex Vonk is in tranen. ,,Onvoorstelbaar hoe snel het vuur zich verspreidde.”

De brand woedt bij opslaglocatie Stalling 31 aan de Anjerweg. Daar stonden zo’n 350 campers en caravans opgeslagen in zes hallen, meldt Alex Vonk. Een groot deel van de voertuigen kan als verloren worden beschouwd of heeft veel schade. Het pand is grotendeels ingestort.

Vonk is in shock door de brand. In tien minuten zag hij een groot deel van de opslag in vlammen opgaan. Hij woont zelf nabij de opslaglocatie en was thuis toen de brand uitbrak. Zijn huis heeft geen schade opgelopen. Niemand raakte gewond. Gezinsleden wisten een hond in veiligheid te brengen. Een kat is gevlucht en wordt nog gezocht.

De telefoon staat op dit moment roodgloeiend bij de klantenservice van Stalling 31. De huurders willen weten hoe het met hun voertuig gaat. De beheerder noemt het verschrikkelijk. ,,Mensen die er heel hard voor hebben gewerkt zien hun caravan in rook opgaan.”

Zes hallen

De opslaglocatie bestaat uit zes verschillende hallen, waar de voertuigen staan opgeslagen. Vier hallen zijn inmiddels ingestort. Brandweerlieden proberen de laatste hallen te redden, maar het is nog zeer de vraag of dat lukt, meldt de eigenaar. Het is belangrijk om deze hallen te blussen omdat hier zonnepanelen op liggen, zegt hij. Als deze in de fik vliegen, komen er hele kleine stukjes glas vrij in de lucht.

Niet alleen de opslaglocatie van Vonk lipe schade op, ook de bloemenkwekerij van Kees van Egmond is deels beschadigd. Zijn pand bevindt zich op zo’n tien meter van de locatie van de brand. De achterste 15 meter van het complex is flink beschadigd en er zijn veel gevelruiten gesprongen. ,,De rook is voor een groot deel over ons bedrijf heengegaan, maar onze buurman heeft wel de volle laag gekregen”, vertelt hij.

Quote Ik stond te trillen op m'n benen

Hij ontdekte de brand door zijn zoon, die over de Laan van Mathenesse naar Zoetermeer reed en vlammen zag. ,,Toen liepen we naar boven en zagen we de caravan achter ons brand staan. Het was zeker heftig, ik stond te trillen aan mijn benen. Je ziet hoe snel het zich verplaatst en je doet er niets aan.”

Flinke gevolgen

Van Egmond heeft met veel mensen gepraat die hun caravan of camper op de plek gesteld over. ,,Er zullen een hoop mensen in Bleiswijk en omgeving die hier flinke gevolgen van zullen ondervinden. En het roept ook de vraag op: moet je het willen om een caravanopslagplaats in een gastuingebied te hebben? Het is een risico, dat hebben we nu wel gezien. Aan de andere kant: dit kan ook met kassen gebeuren.”

De brand brak rond 19.35 uur uit. De rookwolken waren in verre omgeving te zien. Inmiddels is de rookontwikkeling afgenomen. De brandweer is nog wel bezig met blussen.

De brand trekt veel bekijks. Tieners, gezinnen met kinderen en andere mensen zijn aanwezig om te bekijken wat er aan de hand is.

Verkeer

De brand kan invloed hebben voor het omliggende verkeer, meldt Rijkswaterstaat. Vanaf de A12 zijn de rookwolken goed te zien, dit kan het verkeer afleiden. Rijkswaterstaat roept automobilisten daarom op goed op de weg te blijven letten en extra alert te zijn.

De Anjerweg ligt op ruim 10 kilometer van Rotterdam The Hague Airport. De piloten ondervinden geen hinder van de rook, laat een woordvoerder weten. Volgens haar staat de wind gunstig. Ook het treinverkeer heeft nog geen last van de rook, aldus de NS.

De Veiligheidsregio kan op dit moment nog niets zeggen over de oorzaak en gevolgen van de brand.

Op Social Media delen buurtbewoners beelden van de rook.

