Honderden extra doden tijdens hittegolf in juli

De extra doden vielen vooral onder ouderen én in het oosten van Nederland waar de hitte langer duurde dan in de rest van het land.

Het uitzonderlijk hete weer van een paar weken geleden zorgt dus voor een fors hoger sterftecijfer, vergelijkbaar met de hittegolven van 2006. Toen overleden per week bijna evenveel personen extra. Doordat er nu meer ouderen zijn, is de extra sterfte volgens het CBS relatief gezien toch beperkt.

Minder samenhang

,,In juli 2006, de maand waarin de hittegolven voorkwamen, stierven naar schatting duizend mensen meer dan in een gemiddelde julimaand. Tegenwoordig lijkt de samenhang minder sterk. Er is meer besef wat te doen bij een hittegolf, dat zagen we vooral vorig jaar terug. Toen leidden de warmste dagen in juli en augustus nauwelijks tot extra doden’’, aldus een CBS-woordvoerster.

Maar hoe verklaar je dan dat er dit jaar weer wél honderden extra sterfgevallen zijn? ,,Mogelijk speelt mee dat er in het voorjaar van 2018 een lange koude periode met griep was. In die tijd zijn veel kwetsbare mensen overleden. Dit voorjaar hebben we niet zo'n lange griepepidemie gehad en was het ook minder koud. Ook was de temperatuur tijdens de recente hittegolf hoger, nooit eerder is het zo warm in ons land geweest’’, aldus het CBS.

Ouderen

Vooral ouderen waren het slachtoffer van de hitte. In week 30 overleden 1687 personen van 80 jaar en ouder, 300 mensen meer dan in een gemiddelde zomerweek. De landelijke hittegolf duurde 6 dagen. Regionaal waren er duidelijke verschillen in temperatuur. Vooral in het oosten lag de temperatuur hoger en was het langer warm dan in de rest van Nederland.

Dat ziet het CBS terug in de sterftecijfers. In het oosten was meer extra sterfte dan in andere gebieden. In het noorden was het sterftecijfer juist weer lager dan vorig jaar. In het zuiden, waar het aantal doden in de zomer wat hoger is dan in andere delen van het land, was de extra sterfte ook beperkt.