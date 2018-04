Honderden leden Laatste Wil vertrekken na rel om zelfmoordpoeder: 'Wij voelen ons bedrogen'

Zeker 750 leden van Laatste Wil hebben de afgelopen weken hun lidmaatschap opgezegd naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie tegen de coöperatie is begonnen. Zij zijn teleurgesteld in de houding van het bestuur en hebben het gevoel dat ze onder valse voorwendselen lid zijn geworden. ,,Het voelt alsof ik ben opgelicht”, zegt een van hen tegen deze krant. Op dit moment zijn er volgens de coöperatie nog 22905 mensen lid.

Coöperatie Laatste Wil (CLW) ligt onder het vergrootglas nadat een jonge vrouw uit Uden zichzelf met een omstreden zelfmoordpoeder van het leven had beroofd. Onderzoek moet nu uitwijzen of de coöperatie hulp bij zelfdoding aan haar leden geeft door te faciliteren dat zij het dodelijk middel zelf kunnen aanschaffen. Zoiets is strafbaar. Volgens justitie is Laatste Wil daarom een criminele organisatie.

Absurd

CLW noemt die aantijging absurd, maar besloot eind maart - na een gesprek met het OM – wel om haar leden definitief geen informatie meer over het middel te geven. Met die informatie moesten aangesloten 'inkoopgroepen' het middel zelf kunnen inkopen. Voor veel leden kwam dat nieuws als een donderslag bij een heldere hemel.

,,Ik voel mij door het bestuur erg benadeeld”, zegt een man uit Gemert, die liever anoniem wil blijven. Na een half jaar lidmaatschap geeft hij er de brui aan, omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de coöperatie. ,,Ik ben lid geworden omdat ik op leeftijd ben en straks niet naar het einde wil sukkelen. Blijkbaar zijn er mensen die je dat einde beloven, maar uiteindelijk dus charlatans blijken.”

Kluisjes

Hoe zit het met die inkoopgroepen?

Laatste Wil zorgde vorig jaar voor ophef door aan te kondigen een dodelijk poeder te hebben gevonden waarmee mensen eenvoudig en op een humane manier een einde aan hun leven kunnen maken. De coöperatie wilde het Middel X – de exacte stof is nooit officieel openbaar gemaakt – niet zelf verkopen, maar inkoopgroepen opzetten die het legaal te verkrijgen poeder zelf zouden verspreiden. Het protocol rondom die inkoopgroepen is al enige tijd klaar. De eerste inkoopgroepen waren volgens Van Wijk net opgezet. Maar Middel X , een conserveermiddel, was nog niet onder leden verspreid. Dat moest eind april, begin mei gebeuren. De potentiële gebruikers werden niet eerst gescreend. Ruim 1.000 leden van Laatste Wil hadden zich al aangemeld voor de inkoopgroepen. Hij gaat verder: ,,Daar baal ik van, want ik was flink aan het sparen om het poeder en het kluisje te kunnen betalen. Met de kennis van nu denk ik dat alles nep is geweest. Dat we het poeder nooit zouden krijgen maar dat dit, zoals de vader van dat overleden meisje zelf ook zegt, een publiciteitsstunt is geweest om een maatschappelijke discussie op te wekken. Het verhaal van die kluisjes lijkt ook te mooi om waar te zijn.”



Hoe zat dat ook alweer? Leden konden, als ze langer dan een half jaar lid waren, twee gram van het dodelijke poeder meekrijgen in een kluisje dat met een vingerafdrukscanner is beveiligd. Kosten voor kluis en het zelfdodingspoeder: 180 euro. ,,Zoveel geld vragen voor een middel dat nu elders voor een paar euro wordt aangeboden. Lijkt mij eerder een pensioenpotje voor het bestuur”, vermoedt de Brabander.

Boze reacties

Dat gevoel hebben meerdere mensen, blijkt uit reacties die Laatste Wil zelf ook binnenkrijgt. Er is veel ontevredenheid over de wijze waarop er met het lidmaatschapsgeld wordt omgesprongen. Leden zijn woest dat ze het inschrijfgeld, waarmee activiteiten bekostigd worden, niet terugkrijgen. ,,Als ik eerder had geweten van jullie slechte huiswerk en slappe knieën was ik geen lid geworden en had ik de € 22,50 in de pocket gehouden! Wat gaan jullie doen met het lidmaatschapsgeld van mij?”, klinkt het.

Op de Facebook-pagina van Laatste Wil moet het bestuur het daarom flink ontgelden. ,,Het valt mij zwaar tegen dat de coöperatie zo makkelijk draait en bang is voor het OM. De coöperatie is duidelijk niet volwassen”, laat iemand weten. Een ander oud-lid meldt: ,,Ik voel mij als lid in de steek gelaten. Nadat ik mij had ingeschreven was er een soort rust over me gekomen. Ik had gevoel gekregen helemaal zelf over mijn levenseinde te kunnen beschikken.”

Geen winstoogmerk

Bestuurslid Petra de Jong is bekend met de signalen, maar verwijst een aantal kritieken naar het rijk der fabelen. ,,Het bedrag van 180 euro is gemakkelijk uit te leggen. Dat geld moet allemaal besteed worden aan de veiligheid van de kluisjes, de juridische kosten, het toxicologisch onderzoek en ga zo maar door."

Er is volgens haar dan ook absoluut geen sprake van een winstoogmerk. Sterker nog: ,,Het wordt dit jaar een zware klus om financieel uit te komen. Er waren al kosten gemaakt en kluisjes aangeschaft. Het OM heeft de kluisjes aangemerkt als onderdeel van het proces van faciliteren van het verkrijgen van het middel en daarmee verboden dat de kluisjes aan de leden wordt geleverd.”

Inschrijfgeld

Dat leden hun inschrijfgeld niet terugkrijgen klopt, beaamt De Jong. ,,Dat gaat om een dermate laag bedrag dat het niet loont om daar zo veel tijd en energie in te steken. Dat zou de totale kosten juist weer overschrijden. Die kritiek vind ik dus erg overtrokken. ”

Deze toelichting schiet bij oud-leden in het verkeerde keelgat. ,,Zij noemt dat een klein bedrag, maar dat geldt niet voor mij en mijn AOW. Bovendien loopt het wel op als je dat bedrag vermenigvuldigt met de leden die zijn vertrokken…”

Reactie coöperatie

Hoewel de kritieken op de coöperatie niet mals zijn, blijft Laatste Wil gewoon doorgaan. Het bestuur wil het onderwerp zelfdoding op de kaart houden en ziet het liefst dat de wet wordt aangepast, zodat het middel wel legaal te verspreiden is. Want de behoefte aan een veilig en betrouwbaar laatstewilmiddel is in Nederland groot, benadrukt De Jong.

,,De coöperatie wil er graag aan bijdragen dat de discussie die door Huib Drion in 1991 gestart is nu eindelijk tot een afronding kan komen. Wij zijn, net als veel leden, teleurgesteld door het ingrijpen van het OM. Wij zijn ervan overtuigd dat we geen criminele organisatie zijn."

Doordat het OM hierop inzet zijn alle leden en de 1000 leden die meededen in de eerste inkoopgroepen aangemerkt als criminelen, vindt De Jong. ,,Die belasting voor de leden vonden we als bestuur onverantwoordelijk. Daarom hebben we de inkoopgroepen gestopt. Onze overige activiteiten zullen wel doorgaan.”

Populair

CLW zocht vorig jaar de publiciteit op en kreeg er in mum van tijd duizenden leden bij. Nadat de in 2013 opgerichte coöperatie met de aankondiging was gekomen, is het ledental gestegen van enkele honderden naar zo'n 23.000. Op dit moment zijn er volgens de coöperatie nog zo’n 22905 mensen lid.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.