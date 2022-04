Honderden motoren begeleiden gepeste Puk (16) naar examenfeest: ‘Statement tegen pesters’

Om andere kinderen die worden gepest te inspireren, wilde Puk* een statement maken. Ze wilde graag door motoren begeleid worden naar haar examenfeest op het Vellesan College in IJmuiden. ,,De bikers staan voor kracht en maken indruk‘’, zegt ze.



Jaap Bakker, een goede bekende van de familie, plaatste een oproep op Facebook. Het bericht werd meer dan 11.000 keer gedeeld. Ruim duizend motorrijders meldden zich aan. De gemeente stond uiteindelijk een stoet van maximaal 500 motoren toe.



Voor veel jongeren is de middelbare schoolperiode de mooiste tijd van hun leven. Voor Puk was dit niet het geval. Ze is altijd anders geweest. Ze had ooit blauw haar, draagt twee verschillende schoenen en kleedt zich zoals ze dat zelf wil. Haar opa heeft wel eens gevraagd of ze geen gewone kleren aan wilde doen, zodat ze minder gepest zou worden. Dat gebeurt niet. ,,Als ik word gepest pak ik juist nog meer uit. Ik wil gewoon mijzelf kunnen zijn‘’, zegt ze.

Stemmingswisselingen

Het doet haar vader Peter Niemeijer (50) pijn. ,,Het raakt je enorm om je kind gepest te zien worden. Soms had ze last van stemmingswisselingen en zei ze dat ze zon niet meer zag schijnen.”

Volledig scherm Puk Niemeijer werd door honderden motoren naar een examenfeest gebracht. © Olaf Kraak

Haar ouders zijn naar eigen zeggen tientallen keren op school geweest om te praten met de leraren en de pestkoppen. Puk is zelfs wel eens in elkaar geslagen. De gesprekken met school leverden vaak niets op. De ouders van Puk hebben zelf actie ondernomen door naar de politie te gaan. Uiteindelijk is het meisje dat haar in elkaar had geslagen van school gestuurd.

,,Het is jammer dat school niets deed en dat het zo ver moest komen’’, vindt Peter. ,,Je voelt je machteloos als ouder. ,,Scholen kunnen aan het begin van elk schooljaar voorlichting geven over pesten en de gevolgen daarvan. Ook moet er meer klassikaal over worden gepraat.”

Antipestbeleid

De school herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst, zegt directeur Marc Boelsma tegen NH Nieuws. Hij wil niet op individuele gevallen ingaan, maar zegt in algemene zin dat leerlingen zichzelf moeten kunnen zijn. ,,Wij voeren een serieus antipestbeleid en doen er alles aan om te voorkomen dat er wordt gepest, maar helaas is niet altijd te voorkomen dat het gebeurt.‘’

Haar vader vindt het belangrijk dat Puk inziet dat geluk en liefde het belangrijkste zijn in het leven. ,,Het gaat niet om geld of aanzien, als je gezond en echt gelukkig bent, ben je de rijkste persoon op de wereld. Pesten maakt daar inbreuk op, het kan kinderen hun hele leven beïnvloeden’’

Uitlaatklep

Zelf probeert Puk zich zo min mogelijk aan te trekken van de pesterijen. Ze probeerde van jongs af aan al andere kinderen te helpen. Zo kwam zij op voor kinderen die gepest werden en bood ze troost. ,,Ik weet hoe zij zich voelen, ik wil niet dat andere kinderen er alleen voor staan.‘’ Zelf vond ze in tekenen en muziek haar uitlaatklep. Op die manier kon zij haar gedachten loslaten en creatief bezig zijn.

Vanavond heeft ze een onvergetelijke indruk achtergelaten en veel bikersharten gestolen. Ze kijkt ernaar uit om aan haar vervolgopleiding te beginnen. Puk praat het pesten zeker niet goed maar denkt wel dat er altijd een reden achter zit. ,,Pesten gebeurt vooral omdat mensen beter willen zijn dan een ander’’, zegt ze. ,,Het ligt echt aan de pestkoppen zelf. Het kan zijn dat ze thuis niet worden begrepen of dat ze ‘ergens’ bij willen horen. Ik ben blij dat mijn ouders er voor mij zijn, niet iedereen heeft dat.‘’

* Puk is een bijnaam, de echte naam van het meisje is bekend bij de redactie.

Volledig scherm © Olaf Kraak