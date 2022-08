Honderdvijftig asielzoekers uit Ter Apel met spoed naar twee sporthallen in Apeldoorn

Honderdvijftig asielzoekers die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel al meerdere dagen de nacht in de buitenlucht moesten doorbrengen, zijn gisteravond met bussen naar Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark in Apeldoorn verhuisd. Daar hebben ze maximaal vier dagen onderdak voordat ze doorreizen naar Doetinchem

Het Rijk zit al weken in de maag met asielzoekers die geen onderdak krijgen in Ter Apel en de situatie die daar met de dag onveiliger en ongezonder wordt.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vroeg Apeldoorn woensdag met spoed om noodopvang voor honderdvijftig asielzoekers voor maximaal vier nachten. Apeldoorn gaf vanwege de ‘onhoudbare situatie in Ter Apel’ gehoor aan die oproep. De toestroom aan mensen wordt verdeeld over opvanglocaties in twee sporthallen in Apeldoorn, Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark.

Buiten het Zuiderpark, waar halverwege de avond de eerste vluchtelingen aankwamen, ontstond vervolgens wat commotie over de extra opvang, maar die werd door politie en beveiligers in de kiem gesmoord. De nieuw gearriveerde asielzoekers zaten na aankomst bij elkaar op het gras voor het sportpark of maakten een wandelingetje door de buurt. Tegen middernacht heeft de politie de net aangekomen vluchtelingen naar binnen gestuurd om overlast te voorkomen.

Tijdelijk verblijf

Buurtbewoner Huib zegt dat hij ‘s middags een brief van de gemeente Apeldoorn heeft gekregen waarin de komst van de asielzoekers werd meegedeeld. Daarin zou staan dat ze drie dagen in Apeldoorn blijven en vervolgens verhuizen naar Doetinchem, waar zondag een nieuwe crisisopvang wordt geopend. ,,Rond 17 uur werd de brief bezorgd, op de dag dat de vluchtelingen zouden komen", vertelt Huib. ,,We wisten deze zomer al dat er Oekraïners zouden komen in deze sporthal, maar nu was er aanleiding om deze mensen een onderkomen te bieden. En gezien de situatie in Ter Apel waar ze vandaan komen, is dat ook niet gek. Iedereen heeft die mensonterende beelden gezien. En ze zijn hier maar een paar nachten.”

Desondanks waren er ook zeker kritische geluiden te horen bij omwonenden. Huib vindt dat ook niet gek. ,,Tja, het is allemaal heel kort dag en die mensen maken er soms ook een bende van. Kort nadat ze de bus uit kwamen lag de straat al vol met afval en lege flesjes. Dat wil niemand natuurlijk.”

De politie was vanavond opvallend aanwezig bij de sporthal.

De omwonenden van de sporthal in het Zuiderpark, die op de nominatie staat om in de nabije toekomst te verdwijnen, waren vooral overweldigd door de plotselinge komst van de vluchtelingen, weet Huib. ,,Ik kwam thuis aan het begin van de avond en zag dat er veel mensen, bussen en politie stonden. Ik dacht eerst aan een oefening of zo. Ik sprak even later een vluchteling, een Syriër, en die zei dat ze na een paar dagen doorreizen naar Doetinchem.”

Even na middernacht kwamen er ook vluchtelingen aan bij Sporthal Mheenpark in de wijk Zevenhuizen. Ook die locatie werd al door de gemeente genoemd al tijdelijke opvanglocatie. Ook deze mensen kwamen uit Ter Apel en gaan zondag naar Doetinchem.