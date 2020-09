Hondsblij in het bakkie: zij nemen hun viervoeters mee op de motor

‘Mensen roepen: heb je de hele kennel mee?’

Edwin Sauer (53) uit Rijsenhout werkt bij de gemeente Amsterdam en is parttime schaapsherder.

Rijdt op een Honda Blackbird uit 2000 met zijn bordercollies Joe, Fly, Kate en Ace in een EML-zijspan.



,,Toen ik dertig jaar geleden op een motorcamping een mooie zijspan zag, zei ik tegen mijn vrouw: als we ooit kinderen krijgen, nemen we ook zo’n bakje. Uiteindelijk kregen we een zoon en een dochter en zijn we heel Europa door gereden, totdat mijn dochter op haar 14de liever andere vakanties wilde. Toen heb ik de zitting en leuning uit de zijspan gesloopt, en nu is er plaats voor onze vier bordercollies Joe, Fly, Kate en Ace.