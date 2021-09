Honingbandiet rooft bijenkasten leeg en zet schone raampjes terug

Bij de Tamworth Hoeve in Wervershoof heeft een dief 50 kilo honing gestolen, zo uit de bijenkast. De honingbandiet is in ieder geval een ervaren imker: na de volle raampjes buitgemaakt te hebben, plaatste hij 50 schone terug.

Op vrijdag zet de pas verhuisde Nick Mulder het uitzonderlijke nieuws op Facebook. ‘Er is dus gewoon een ‘imker’ die met 50 honingraampjes en zijn pak op weg gaat om bijenkasten van een ander leeg te halen’, schrijft hij. ‘Kansloos gewoon!’ De bijenkasten had Mulder geleend van een imker uit de omgeving, zodat hij zelfgemaakte honing in zijn winkel kon gaan verkopen. Later wilde hij er zijn eigen kasten neer gaan zetten.

Tegen NH Nieuws spreekt Mulder zijn ongeloof uit: ,,Het is echt zeer bijzonder. We zijn afgelopen woensdag nog bij de kasten gaan kijken, toen zat alles er nog in. Vrijdag is de andere imker ernaartoe gegaan om de honing voor ons uit de kasten te halen en was alles verdwenen.” Verder komt er nooit iemand in de buurt van de kasten, zegt Mulder. En ook de buren hebben niets gezien wat niet te verklaren valt.

‘Bij-zonder’ lastige opgave

Het wordt nog lastig om de gestolen honing terug te vinden. Een dader is moeilijk aan te wijzen, denkt Mulder: ,,ik heb de Nederlandse bijenvereniging geïnformeerd. Er zijn wel enkele vermoedens wie het gedaan zou kunnen hebben, maar dat kunnen we helaas niet bevestigen. Zelfs als de buren een imker gezien zouden hebben, kun je door het pak nog niet zien wie het is geweest.”

