Hoofdkwartier IS bleek woonhuis bij Nederlands bombardement

Nog meer slachtoffers zijn er zeer waarschijnlijk ook gevallen bij een aanval op een een fabriek waar bomauto's werden gefabriceerd. Toen de bommen het pand vernietigden , ontstonden er nieuwe explosies in de buurt, waardoor een aantal andere gebouwen ook werden vernietigd. Volgens het OM kon dat gebeuren omdat er veel meer explosieven in de fabriek bleken te liggen dan vooraf bekend was of kon worden ingeschat.

Verkeerd afgesteld

Het is voor het eerst dat Defensie in het openbaar informatie geeft over doelen die zijn bestookt en wat er precies is voorgevallen. Maar volgens onderzoekscollectief Airwars, dat de strijd tegen IS kritisch volgt, is dit nog lang niet genoeg. Ook in deze zaken blijven de precieze locaties en tijdstippen geheim. ,,Nabestaanden hebben het recht om te weten wie hun geliefden hebben gedood. Dat is nu nog steeds niet vast te stellen,’’ zegt woordvoerder Koen Kluessin van Airwars.