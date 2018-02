Hoofdverdachte mislukte helikopterontsnapping opgepakt

Geloofsgenoten mishandelde Zwolse voetbaltrainer willen gerechtigheid

7:58 Het geduld binnen de Miesbahoel Islam Moskee in Zwolle raakt op. Nu hun geloofsgenoot Uwais Goelab tot twee keer toe is mishandeld - de laatste keer voor het oog van kinderen - en er nog niemand is opgepakt, heeft het vertrouwen in de politie een deuk opgelopen.