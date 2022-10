Hoog tijd om zelf ook eens vrijwillig de mouwen op te stropen

Mantelzor­ger Wytske in gesprek met zorgminis­ter Helder: ‘Ik ben boos op u. En niet een beetje’

Dag in, dag uit zorgt Wytske Breedijk voor haar partner met dementie. Ze is verbijsterd over de uitspraken van minister Conny Helder waaruit blijkt dat er niet meer plekken in verpleeghuizen voor mensen met die ziekte bij komen. Daarom gaan de twee samen in gesprek. ,,Ik slaap boven, hij slaapt beneden. Als er iets gebeurt zie ik het de volgende dag wel. Als ik niet genoeg slaap heb, val ik om.”

21 oktober