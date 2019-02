Hoogbejaarde vrouw belt 112 terwijl inbreker naast haar rustig doorgaat met stelen

Minder fosfaat in dierlijke mest, wel te veel stikstof

0:37 De productie van fosfaat in dierlijke mest door Nederlandse veehouders is ook afgelopen jaar binnen de perken gebleven, net als een jaar eerder. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd in 2018 bijna 161 miljoen kilo fosfaat geproduceerd. Dat is circa 12 miljoen kilo minder dan maximaal door Brussel toegestaan.