Hoogleraar: ‘Deze oorlog zet de toekomst van het hele continent op het spel’

amsterdam Vader in bijzijn van baby bijna op metrospoor gegooid na ruzie over foto

De politie heeft vijf tips binnengekregen over een jonge vader die afgelopen zomer in Amsterdam bijna op het spoor is gegooid door een voor hem onbekende metroreiziger. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn vrouw en dochtertje van negen maanden, blijkt uit nieuwe beelden die de politie gisteravond heeft gepubliceerd. De politie in Amsterdam is nog steeds op zoek naar de uiterst agressieve man.

13 april