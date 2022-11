Hoogleraar over ‘inmenging’ slachtoffer in affaire politiebond: ‘Als dit klopt, heeft bond groot probleem’

Zonnig weekend start met warmtere­cord, nog zeker twee dagen mooi weer

Met 16,2 graden Celsius is het niet eerder zo warm geweest op 12 november. Het is een heerlijk zonnige dag en dat mooie weer houdt tot en met maandag aan. Het warmst is het in Maastricht, waar het vandaag 17,3 graden is geworden.

12 november