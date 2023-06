‘Hoogseizoen’ fietsendiefstal van start: ‘Elk jaar weer meer aangiftes door opkomst e-bikes’

Bij tienduizen­den gezinnen gaat vandaag de vlag met schooltas uit: waar komt die ‘traditie’ vandaan?

Bij tienduizenden gezinnen gaat vandaag de vlag met schooltas uit omdat er een kind is geslaagd. Dit gebruik is al decennialang terug te zien in het straatbeeld tegen het einde van het schooljaar. Maar waarvoor staan de vlag en de rugtas eigenlijk en wanneer is de traditie geboren?