Hoogste baas Openbaar Ministerie: Macht Brabantse onderwereld amper te breken

Oud-cof­fee­shop­baas Van Laarhoven voorlopig niet voor rechter

21:15 Het Openbaar Ministerie (OM) trekt de dagvaarding tegen oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven in. Dat is vanmiddag in een persbericht bekendgemaakt. Van Laarhoven zit momenteel in een Thaise cel een gevangenisstraf van 75 jaar uit.