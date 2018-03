Hooligan-geweld in Amsterdam: politie pakt bijna 100 Britse relschoppers op

Het grootste deel van de opgepakte hooligans maakte zich schuldig aan het verstoren van de openbare orde. Sommigen gooiden flessen naar de politie. Een hooligan die een politieman had mishandeld, raakte gewond tijdens zijn aanhouding. Hij is is overgebracht naar het ziekenhuis.



In het Wallengebied hielden zich ook supporters van enkele Nederlandse clubs op. In totaal vijftig mensen werden daarom gecontroleerd, ,,zodat zij uit de anonimiteit werden gehaald. Als ze al van plan waren narigheid uit te halen, wisten ze daardoor wel beter". De ME werd her en der ingezet om sommige stukken, waar de overlast te groot werd, vrij te maken. Daarbij hielpen ook politieruiters mee.



Wanneer de negentig arrestanten weer worden vrijgelaten, is nog onduidelijk. ,,Maar ze zullen in ieder geval de wedstrijd niet kunnen zien.'' Ook zou hun arrestatie invloed kunnen hebben op een eventuele reis naar het WK voetbal in Rusland, aldus de woordvoerder. ,,Er zijn ook Engelse politiemensen in Amsterdam. Engelse supporters hebben van tevoren regels mee gekregen, wat wel en niet wordt geduld. Een aantal heeft zich daar niet aan gehouden.''